Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска, мальчик хотел побывать в роли пилота самолета, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Для Матвея и его семьи организовали встречу с пилотами самолета, мальчику рассказали и показали, как работает воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь».
Кроме того, для мальчика провели экскурсию по аэропорту Петрозаводска, рассказали о том, как функционирует воздушная гавань, какая техника используется для обслуживания самолётов, и показали работу диспетчерской вышки.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.