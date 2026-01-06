Роспотребнадзор объяснил, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом. Кроме того, срок действия подарочной карты не должен быть ограничен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Как сообщает надзорное ведомство, подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки.
«Такой подход защищает потребителей от практики установки ограниченного срока действия сертификатов. Роспотребнадзор подчеркивает, что согласно Определению Верховного суда РФ, средства, полученные продавцом при продаже подарочных карт, считаются предварительной оплатой товаров. Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом», — говорится в сообщении.
В случае отказа в возврате денежных средств вы можете обратиться в Роспотребнадзор или в суд.