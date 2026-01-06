Ричмонд
Роспотребнадзор объяснил, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Подарочные карты и сертификаты давно завоевали популярность в качестве подарков, позволяя людям выбирать именно то, что им нужно. Их можно приобрести практически в любом магазине, а номинал устанавливается покупателем.

Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом. Кроме того, срок действия подарочной карты не должен быть ограничен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как сообщает надзорное ведомство, подарочная карта не является товаром в привычном смысле. Это право на приобретение товаров или услуг на определенную сумму. Средства, полученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки.

«Такой подход защищает потребителей от практики установки ограниченного срока действия сертификатов. Роспотребнадзор подчеркивает, что согласно Определению Верховного суда РФ, средства, полученные продавцом при продаже подарочных карт, считаются предварительной оплатой товаров. Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги в случае, если владелец не воспользовался картой или сертификатом», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор предупреждает: если продавец не выполнил свои обязательства и не доставил товар, оплаченный подарочной картой, покупатель имеет право потребовать либо получение товара, либо возврат суммы предварительной оплаты.

В случае отказа в возврате денежных средств вы можете обратиться в Роспотребнадзор или в суд.