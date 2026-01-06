Ричмонд
МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой

МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой. Подробности озвучили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

В ведомстве обратили внимание, что во вторник, 6 января, по всей Беларуси наблюдается снег, метели, на дорогах снежный накат, гололедица. ГАИ предпринимает дополнительные меры, связанные с обеспечением дорожной безопасности, и призывает белорусов быть максимально внимательными на непредсказуемой зимней дороге.

«В условиях сильных осадков рекомендуется максимально ограничить поездки», — подчеркнули в МВД.

Водителям рекомендуется ехать с безопасной для каждого участка дороги скоростью, увеличивать дистанцию, боковой интервал, а также включить ближний свет фар. Кроме того, следует разгоняться, замедляться и работать рулем плавно. Перед поездкой необходимо очистить машину от снега, заправит бак стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедиться в исправности световых приборов, системы отопления салона.

В МВД советуют водителям при налипании снега во время движения останавливаться для его очистки только в безопасных местах. И призывают при вынужденной остановке на проезжей части обозначить автомобиль, согласно Правилам дорожного движения, и как скорее покинуть его.

Ранее Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.

Кроме того, мы узнали, что изменится для пенсионеров в Беларуси, 2026: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.