МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой. Подробности озвучили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.
В ведомстве обратили внимание, что во вторник, 6 января, по всей Беларуси наблюдается снег, метели, на дорогах снежный накат, гололедица. ГАИ предпринимает дополнительные меры, связанные с обеспечением дорожной безопасности, и призывает белорусов быть максимально внимательными на непредсказуемой зимней дороге.
«В условиях сильных осадков рекомендуется максимально ограничить поездки», — подчеркнули в МВД.
Водителям рекомендуется ехать с безопасной для каждого участка дороги скоростью, увеличивать дистанцию, боковой интервал, а также включить ближний свет фар. Кроме того, следует разгоняться, замедляться и работать рулем плавно. Перед поездкой необходимо очистить машину от снега, заправит бак стеклоомывателя незамерзающей жидкостью, убедиться в исправности световых приборов, системы отопления салона.
В МВД советуют водителям при налипании снега во время движения останавливаться для его очистки только в безопасных местах. И призывают при вынужденной остановке на проезжей части обозначить автомобиль, согласно Правилам дорожного движения, и как скорее покинуть его.
