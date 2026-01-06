Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию

«Пусть благословение Божие пребывает над президентом нашим, над властями, над воинством, и над всеми нами, сохраняя глубокую веру в наших сердцах и верность Господу», — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Он также пожелал верующим укрепления в вере, благочестии и мудрости, а стране — духовной и материальной силы.
