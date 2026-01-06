Глава Минприроды исполнил мечту двойняшек из Зеленограда

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетних двойняшек Евы и Гриши из Зеленограда, дети хотели увидеть закулисье передачи «Спокойной ночи, малыши!», передает корреспондент РИА Новости.
Двойняшки увидели, как работают режиссёры в аппаратной, посетили съёмочную площадку, где ведущий программы Сергей Безруков, Степашка и Мишутка выясняли, правильно ли прислушиваться к дружеским советам.
Также Еве и Грише показали в реквизитной куклу Хрюши, которой исполнилось 30 лет.
После экскурсии брат с сестрой подарили Козлову свои новогодние рисунки.
Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.