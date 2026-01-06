Почти 200 исторических домов капитально отремонтировали в столице за 10 лет

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Почти 200 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Центральном административном округе (ЦАО) столицы за десять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Почти 200 домов в стиле неоклассики, расположенные в Центральном административном округе столицы, обновили в рамках программы капитального ремонта. Неоклассицизм, берущий свои истоки в античных эстетических идеалах, получил широкое распространение в первой половине XX века и по сей день остается образцом пропорций и строгой гармонии. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о ходе ремонтных работ в зданиях на улицах Садовой-Спасской, Малой Бронной и в Казарменном переулке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что высотка на площади Красные Ворота (улица Садовая-Спасская, дом 21/1) по праву считается знаковым образцом советского неоклассического стиля. Уточняется, что в 2024 году специалисты отреставрировали фасад и крышу, провели капитальный ремонт подвала, заменили все инженерные системы и электропроводку. В 2025 году работы продолжили в подъездах здания, а на фасаде сначала провели расчистку поверхностей, локально обновили облицовочное покрытие. Кроме того, мастера выполнили докомпоновку целого ряда архитектурных деталей: лавровых листов и лент межэтажного пояса, иоников, дентикулов и кронштейнов венчающего пояса. Также воссоздали элементы балюстрады, кованых ограждений ворот и проездных арок. Завершающим этапом стала гидрофобизация открытых фасадных поверхностей. В подъездах отреставрировали лепнину, привели в порядок деревянные поручни, восстановили метлахскую плитку на полу.
Как подчеркивается на сайте, еще один яркий образец неоклассической архитектуры — здание в Казарменном переулке (дом 10, строение 1). Трехэтажный дом дореволюционной постройки богато украшен декоративными элементами, а его фасады демонстрируют характерную для неоклассицизма сложную пластику. Помимо этого, особую выразительность главному фасаду придают рустованные поверхности.