В Башкирии самой возрастной мамой в 2025 году стала 52-летняя женщина

Роды прошли в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе.

Источник: Аргументы и факты

В Башкортостане в 2025 году зафиксирован редкий случай позднего материнства: 52-летняя женщина впервые стала мамой. Роды прошли в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе, на свет появилась здоровая девочка весом 3 460 граммов.

В то же время самой юной матерью года в республике стала 14-летняя девочка. Она также родила в уфимском перинатальном центре. Новорождённая девочка появилась на свет с весом 3 190 граммов.

По данным Минздрава РБ, всего в 2025 году в республике родились 27574 ребенка. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 32968 новорожденных, а в 2023 году — 35388. За год число рождений уменьшилось на 16,4%, а за два года — на 22%.

При этом по данным министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, уменьшилась младенческая смертность — 3,2 случая на тысячу новорождённых против 4-х случаев на тысячу рождений в 2024 году.