В Башкирии самой возрастной мамой в 2025 году стала 52-летняя женщина

По данным Минздрава РБ, всего в 2025 году в республике родились 27574 ребенка. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 32968 новорожденных, а в 2023 году — 35388. За год число рождений уменьшилось на 16,4%, а за два года — на 22%.