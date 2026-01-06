Матрос из поселка Усть-Ордынский Руслан Эрбутаев погиб в зоне СВО

Житель поселка Усть-Ордынский Эрбутаев Руслан Худайназарович погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Он родился 27 июля 1989 года. Закончил СОШ № 2 имени Балдынова И. В, — рассказал мэр о бойце. — Последнее время Руслан работал в магазине «Самстрой». Призван по контракту 20 сентября 2025 года.
Матрос Эрбутаев Руслан Худайназарович погиб 11 декабря 2025 года в населенном пункте Маяк, что на территории Донецкой Народной Республики.
Власти Эхирит-Булагатского района выражают глубокие соболезнования маме, дочери Маргарите, брату военного, а также всем родным и близким.