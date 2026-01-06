В Беларуси крупный банк изменил условия кредитования на авто Belgee и Geely

В финансовом учреждении заметили, что, в частности, был изменен размер процентной ставки в грейс-периоде (первые три года) с 3,9% на 8%. Также изменился максимальный размер кредита в процентах от стоимости автомобиля по модели X50. Он был увеличен с 60% до 75%. Из программы исключили модель авто Tugella.