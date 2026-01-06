В Беларуси крупный банк изменил условия кредитования на авто Belgee и Geely. Подробности сообщили в «Белагропромбанке».
В финансовом учреждении заметили, что, в частности, был изменен размер процентной ставки в грейс-периоде (первые три года) с 3,9% на 8%. Также изменился максимальный размер кредита в процентах от стоимости автомобиля по модели X50. Он был увеличен с 60% до 75%. Из программы исключили модель авто Tugella.
В банке уточнили, что условия кредитования для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, остались прежними. Так, в первые три года ставка составляет 3,5% годовых, а затем — 15,25%.
Ранее мы узнали, что изменится для пенсионеров в Беларуси, 2026: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.
А еще Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».