Власти заявили, что пожар в доме в Твери возник из-за взрыва газа, а не дрона

«Мы проезжали рядом, дом окружен был со всех сторон, никого не пускали. ~Я лично разговаривала с сотрудниками [экстренных служб] — речи про газ не было, а с утра появилась [эта информация]. Странно как-то. И когда узнали, все говорили про БПЛА. Я видела, три этажа пострадали верхних.~ Мы и подъехали помочь, жильцов уже не было, пожара тоже не было уже, но сотрудников было очень много», — подчеркнула Ирина.