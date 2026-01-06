Ричмонд
Крутинский хор из Омской области стал Заслуженным коллективом народного творчества

Почетное звание присвоено в год, когда Омск — культурная столица России.

Источник: Комсомольская правда

В год, когда Омск носит звание культурной столицы России, народный хор Крутинского районного Дома культуры удостоен высокого признания — ему присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Соответствующий приказ подписала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Всего в этом году звание получили 52 творческих коллектива со всей страны за выдающиеся достижения в народном художественном творчестве и значительный вклад в развитие культуры в регионах.

«Народному хору Крутинского районного Дома культуры присвоено звание “Заслуженный коллектив народного творчества”. Соответствующий приказ подписала Министр культуры России Ольга Борисовна Любимова. Крутинский народный хор, который был основан в 1932 году, является старейшим творческим коллективом Омской области. Поздравляю! Гордимся нашими талантами!» — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Крутинский народный хор — один из старейших и самобытных коллективов не только Омской области, но и всей России. Репертуар хора включает как старинные, так и современные русские песни, ярко раскрывая богатство сибирского музыкального наследия.

Читайте также: В Омской области в 2026 году отремонтируют 40 образовательных учреждений.

