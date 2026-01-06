В поселке Теплая Гора восстановили стабильное отопление

В посёлке Тёплая Гора система теплоснабжения вышла на нормальный режим работы. Во всех квартирах сейчас поддерживается установленная температура. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Пермского края.
Наладить подачу тепла удалось после ввода в работу одного из трех стационарных котлов местной котельной, а также подключения мобильной дизельной котельной компании «Т Плюс». Это позволило стабилизировать отопление и обеспечить теплом всех жителей посёлка.
В настоящее время специалисты продолжают ремонт оборудования: ведутся работы на котле и дымоходах, а также монтаж крыши и стен основного здания котельной.
Напомним, ночью 5 января в МЧС поступило сообщение о взрыве в котельной в поселке Теплая Гора Горнозаводского района. Когда на место приехал первый отряд огнеборцев, они увидели, что здание котельной обрушилось.