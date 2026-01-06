«Нестле» отозвала в России сухие смеси для детского питания

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Нестле Россия» отозвала на территории страны «ограниченное количество» детского питания, сообщила компания.
«Нестле Россия» добровольно отзывает на территории Российской Федерации ограниченное количество продукции детского питания — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности из-за возможного наличия токсина цереулида в сырье, поступившем от поставщика.
«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании “Нестле” по снижению потенциальных рисков ООО “Нестле Россия” с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву», — пояснили в сообщении.
По словам «Нестле», компания проинформировала Роспотребнадзор и предоставляет ведомству, потребителям и клиентам всю информацию о предпринимаемых мерах.