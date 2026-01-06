«Нестле» отозвала в России сухие смеси для детского питания

«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании “Нестле” по снижению потенциальных рисков ООО “Нестле Россия” с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву», — пояснили в сообщении.