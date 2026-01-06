Омская область проводила в последний путь 22-летнего электрика, погибшего на СВО

В Омской области простились с Никитой Верцем — 22-летним жителем поселка Москаленки, погибшим при исполнении боевого долга в зоне специальной военной операции.
Никита родился в 2003 году. После окончания гимназии имени Горького в 2019 году он сначала поступил в Исилькульский колледж на специальность учителя физической культуры, а позже перевелся в Омский промышленно-экономический колледж, где освоил профессию электрика.
С юных лет Никита увлекался футболом и неоднократно завоевывал призовые места на соревнованиях разного уровня, представляя как свой район, так и учебное заведение. В мае 2024 года его призвали на срочную службу.
15 октября 2025 года рядовой Верц погиб в районе Новогригоровки Запорожской области, выполняя боевое задание.
Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего героя.