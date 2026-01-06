Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область проводила в последний путь 22-летнего электрика, погибшего на СВО

Никита Верц погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области простились с Никитой Верцем — 22-летним жителем поселка Москаленки, погибшим при исполнении боевого долга в зоне специальной военной операции.

Никита родился в 2003 году. После окончания гимназии имени Горького в 2019 году он сначала поступил в Исилькульский колледж на специальность учителя физической культуры, а позже перевелся в Омский промышленно-экономический колледж, где освоил профессию электрика.

С юных лет Никита увлекался футболом и неоднократно завоевывал призовые места на соревнованиях разного уровня, представляя как свой район, так и учебное заведение. В мае 2024 года его призвали на срочную службу.

15 октября 2025 года рядовой Верц погиб в районе Новогригоровки Запорожской области, выполняя боевое задание.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего героя.