Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе

В Томске с Софьей встретился ректор старейшего вуза Сибири — Томского государственного университета Эдуард Галажинский. Он передал подарки от Валерия Фалькова, который помимо калькулятора прислал Софье еще и косметический набор, чтобы порадовать девочку не только серьезным подарком. Кроме того, Софья получила доступ к университетскому онлайн-тренажеру по физике и математике, что позволит ей еще лучше подготовиться к экзаменам.