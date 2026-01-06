Ричмонд
Фальков исполнил мечту школьницы из Томска о калькуляторе

Министр науки Фальков исполнил желание 15-летней Софьи о калькуляторе для учебы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил желание школьницы из Томска 15-летней Софьи Лапкиной.

Софья — девятиклассница, и она мечтает заниматься физикой и биотехнологиями в медицине, создавать корсеты и протезы для людей. Сейчас она очень нацелена на учебу и все силы отдает любимой физике. Для достижения своей цели она и загадала на «Елке желаний» непрограммируемый калькулятор для учебы и ОГЭ.

В Томске с Софьей встретился ректор старейшего вуза Сибири — Томского государственного университета Эдуард Галажинский. Он передал подарки от Валерия Фалькова, который помимо калькулятора прислал Софье еще и косметический набор, чтобы порадовать девочку не только серьезным подарком. Кроме того, Софья получила доступ к университетскому онлайн-тренажеру по физике и математике, что позволит ей еще лучше подготовиться к экзаменам.

После вручения подарков Софья и ее мама отправились на экскурсию по физическим лабораториям ТГУ. Они посетили университетский суперкомпьютер, на котором ученые ведут расчеты по крупным научным задачам, в том числе по физике.

Томский государственный университет — старейший университет Сибири, основан в 1878 году. Здесь учится более 15 тысяч студентов. Научные направления ТГУ — от физики до биомедицины, в том числе разработка имплантатов из новых материалов. Именно с ТГУ связаны такие имена выдающихся ученых, как физиолог Алексей Кулябко, основоположник советской нейрохирургии Николай Бурденко и хирург-новатор Андрей Савиных.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

