Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность в храмах Ростовской области

Провели инструктажи и проверки: сотрудники МЧС проследят за безопасностью в донских храмах в Рождественскую ночь.

Источник: Комсомольская правда

В Рождественскую ночь в Ростовской области на контроле спасателей будут находиться 267 храмов, сообщают в управлении МЧС.

— Организовано дежурство. С настоятелями и служителями заранее провели инструктажи. Также проверили состояние технических средств безопасности, — отмечают в экстренном ведомстве.

Всего в готовности находится группировка из более чем 2,5 тысяч человек, могут задействовать около 500 спецмашин, в том числе от МЧС привлекли более 1100 человек личного состава и свыше 400 единиц техники.

Напомним, Рождество Христово православные верующие встретят в ночь с 6 по 7 января. Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали расписание праздничных богослужений. Также стало известно, как в Рождественскую ночь будет работать общественный транспорт донской столицы.

