Судом запретили коммерческую монополизацию героев татарских сказок

Компания зарегистрировала «Шурале» как товарный знак и стала требовать компенсацию за применение сказочного образа. Но антимонопольная служба посчитала это присвоением символа народных сказаний. Утверждалось, что ООО получает таким путем материальную выгоду. Особое значение защита персонажа народных легенд приобретает в свете сообщений об организации на базе бывшего здания ЦУМа Центра народно-художественных промыслов и мастеров.