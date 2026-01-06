Судом запретили коммерческую монополизацию героев татарских сказок

Московский суд по интеллектуальным правам решил признать законным решение Татарстанского УФАС о недобросовестных действиях ООО «Национальные игрушки», сообщает пресс-служба УФАС.
Компания зарегистрировала «Шурале» как товарный знак и стала требовать компенсацию за применение сказочного образа. Но антимонопольная служба посчитала это присвоением символа народных сказаний. Утверждалось, что ООО получает таким путем материальную выгоду. Особое значение защита персонажа народных легенд приобретает в свете сообщений об организации на базе бывшего здания ЦУМа Центра народно-художественных промыслов и мастеров.
Образ Шурале, как один из основных персонажей национальных сказаний, должен вдохновлять художников и ремесленников, а не стать монополизированным коммерческой структурой, используемой только в своих интересах, подчеркнули в УФАС Татарстана.
Уточняется, что персонаж Шурале — это достояние народа республики, он ни в коем случае не может использоваться в частной собственности.
Деятельность «Национальных игрушек» в этом направлении говорит о стремлении иметь имущественную выгоду, при этом запрещая применять зарегистрированные ООО товарные знаки, за использование требуя компенсацию.
Попытки приватизировать народный символ могли нанести значительный ущерб культурному пространству, а также ограничить возможность создания сувениров, произведений искусства, другим разнообразным проектам с использованием образа Шурале, напомнили в УФАС.
Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы УФАС Татарстана, действия ООО «Национальные игрушки» признаны недобросовестной конкуренцией.
Напомним: в октябре 2024-го ООО «Национальные игрушки» Татарскому государственному театру кукол «Экият» предъявило досудебную претензию в пятьсот тысяч рублей за использование имен героев татарского фольклора Су анасы и Шурале. Затем истец попытался урегулировать проблему «мирным путем» — за один рубль.
В августе 2025-го Арбитражный суд Татарстана стал на сторону театра в деле о товарных знаках имен героев татарских народных сказок.