Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в Москве в рождественскую ночь

Синоптик Леус: в Москве в рождественскую ночь ожидается до минус 9 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Комфортная и снежная погода ожидается в Москве в рождественскую ночь, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, днем до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В этом (2026 — ред.) году Рождество в столичном регионе будет очень близким по своим температурным характеристикам к климатической норме этого дня. Погода будет облачная, пройдет снег, в ночные часы его будет довольно много. Ночная температура ожидается в пределах минус 7 — минус 9 градусов в Москве, от 6 до 11 градусов мороза будет по области. Днем же снег продолжится, термометры в столице покажут минус 4 — минус 6, по области — минус 3 — минус 8», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, днем он развернется на северо-западный. Ночью его скорость будет достигать 4−9 метров в секунду, днем ветер ослабеет до 2−7 метров в секунду.

«Будет падать атмосферное давление. В середине дня показания барометров вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба. Достаточно комфортная для этих дней января погода и очень близкая к климатической норме», — добавил он.