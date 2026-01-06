Синоптик рассказал о погоде в Москве в рождественскую ночь

«В этом (2026 — ред.) году Рождество в столичном регионе будет очень близким по своим температурным характеристикам к климатической норме этого дня. Погода будет облачная, пройдет снег, в ночные часы его будет довольно много. Ночная температура ожидается в пределах минус 7 — минус 9 градусов в Москве, от 6 до 11 градусов мороза будет по области. Днем же снег продолжится, термометры в столице покажут минус 4 — минус 6, по области — минус 3 — минус 8», — рассказал Леус.