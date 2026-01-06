Синоптик рассказал о погоде в Москве в рождественскую ночь

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Комфортная и снежная погода ожидается в Москве в рождественскую ночь, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, днем до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В этом (2026 — ред.) году Рождество в столичном регионе будет очень близким по своим температурным характеристикам к климатической норме этого дня. Погода будет облачная, пройдет снег, в ночные часы его будет довольно много. Ночная температура ожидается в пределах минус 7 — минус 9 градусов в Москве, от 6 до 11 градусов мороза будет по области. Днем же снег продолжится, термометры в столице покажут минус 4 — минус 6, по области — минус 3 — минус 8», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, днем он развернется на северо-западный. Ночью его скорость будет достигать 4−9 метров в секунду, днем ветер ослабеет до 2−7 метров в секунду.
«Будет падать атмосферное давление. В середине дня показания барометров вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба. Достаточно комфортная для этих дней января погода и очень близкая к климатической норме», — добавил он.