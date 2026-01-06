Ричмонд
В Башкирии за 2025 год родились более 27 тысяч детей

В Башкирии за 2025 год снизился уровень младенческой смертности.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минздрава Башкирии в республике за 2025 год родились 27 574 младенца. Об этом рассказал в своих соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как отметил министр, по оперативным данным за 11 месяцев 2025 года, в республике показатель младенческой смертности составил 3,2 промилле на 1 000 родившихся, «тогда как в прошлом году он был равен 4».

Рахматуллин назвали снижение этого показателя значительным и отметил, что удалось его достичь, в том числе, благодаря комплексу мер, предпринимаемых системой здравоохранения республики.

