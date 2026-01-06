Стало известно, когда в 2026 году верующие будут отмечать Пасху и Троицу

Из двунадесятых праздников переходящими являются только три: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой Троицы. Их дата зависит от Пасхи. У большинства церковных праздников есть народные названия. Например, Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье, День Святой Троицы — Троица или Троицын день.