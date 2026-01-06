Стало известно, когда в 2026 году верующие будут отмечать Пасху и Троицу

Русская Православная церковь живет по юлианскому календарю, а Россия — по григорианскому. Разница между ними составляет 13 дней. Поэтому в датах церковного календаря возможно двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
Самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Пасху отмечают с 4 апреля по 8 мая. В 2026 году она выпадает на 12 апреля.
У православных верующих в году четыре длинных поста. Самый продолжительный из них — Великий. Он начинается за семь недель до Пасхи.
Двунадесятые праздники — это 12 самых важных дней в году, помимо Пасхи. Они связаны с Иисусом Христом или с Богородицей (Девой Марией).
Православные праздники можно условно разделить на переходящие и непереходящие. У переходящих праздников дата ежегодно меняется, у непереходящих — нет.
Из двунадесятых праздников переходящими являются только три: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой Троицы. Их дата зависит от Пасхи. У большинства церковных праздников есть народные названия. Например, Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье, День Святой Троицы — Троица или Троицын день.
Двунадесятые праздники
— Крещение Господне — 19 января (по старому стилю 6 января);
— Сретение Господне — 15 февраля (2 февраля);
— Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта);
— Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля (23 марта) в 2026 году;
— Вознесение Господне — 21 мая (8 мая) в 2026 году, на 40-й день после Пасхи;
— День Святой Троицы — 31 мая (18 мая) в 2026 году, это 50-й день после Пасхи;
— Преображение Господне — 19 августа (6 августа);
— Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (15 августа).
Великие недвунадесятые праздники
— Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября (по старому стилю 1 октября);
— Обрезание Господне — 14 января (1 января);
— Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля (24 июня);
— День памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля (29 июня);
— Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября (29 августа).
С 2008 года по решению архиерейского собора РПЦ 28 июля (15 июля) в День Крещения Руси и День святого равноапостольного князя Владимира совершают богослужение как в великий праздник.
Православные посты в 2026 году
Многодневные. Великий пост — с 23 февраля до 11 апреля включительно. Подготовка к Пасхе (12 апреля). Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января. Подготовка к Рождеству Христову (7 января).
Петров пост (Апостольский) — с 8 июня по 11 июля. Подготовка к Дню памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля). Успенский пост — с 14 августа по 27 августа. Подготовка к Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).
Однодневные. Крещенский сочельник — 18 января. Подготовка к Крещению (19 февраля). Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября. Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.
Родительские субботы в 2026 году. Мясопустная (вселенская) — 14 февраля. 2-я неделя Великого поста — 7 марта. 3-я неделя Великого поста — 14 марта. 4-я неделя Великого поста — 21 марта. Радоница — 21 апреля. Троицкая (Вселенская) — 30 мая (суббота перед Троицей). Дмитриевская родительская суббота — 7 ноября.
Родительские субботы — это особые дни поминовения усопших. Их можно разделить на вселенские, когда молятся обо всех умерших христианах, и частные, которые есть только в русской православной церкви.