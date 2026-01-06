Ричмонд
Хуснуллин исполнил новогодние желания двух сестер из ДНР

Хуснуллин подарил Евгении и Веронике из Горловки карту мира и велосипед.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв- РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции «Елка желаний».

Двадцать второго декабря Хуснуллин в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» снял с елки шары с мечтами детей: Евгении из донецкой Горловки о деревянной карте с подсветкой и ее трехлетней сестры Вероники — о велосипеде.

«Я хочу сказать огромное спасибо Марату Шакирзяновичу за то, что он смог осуществить мою мечту. Это тронуло до глубины души. Его подарок — это не просто декор. Я мечтала о карте для того, чтобы я могла более масштабно изучать страны, континенты. Также я очень много путешествую, езжу в разные страны, города. И на карте я могу также увидеть, где они расположены, посмотреть, где расположены моря, океаны, увидеть это. И также карта мне послужит в помощи для учения», — поблагодарила Хуснуллина за подарок Евгения Аносова из города Горловки.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.