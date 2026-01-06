В 2026 году в России появится новая памятная дата

Кроме того, с нового года заработали нормы, в соответствии с которыми некоммерческие организации, занимающиеся увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы войны, смогут получить статус социально ориентированных. Это позволит таким НКО получить право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.