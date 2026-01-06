Глава Минтранса Никитин помог исполнить мечту мальчика из Нижнего Новгорода

Дима мечтает стать дайвером в будущем и уверенно идет к своей цели. В 2025 году ребенок начал индивидуальные тренировки в бассейне и научился плавать. Дима с инструктором по дайвингу Натальей Семенковой совершил свое первое погружение. Центр по дайвингу, кроме впечатлений, подарил мальчику и небольшие сувениры.