Глава Минтранса Никитин помог исполнить мечту мальчика из Нижнего Новгорода

МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Нижнего Новгорода о подводном погружении, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Дима мечтает стать дайвером в будущем и уверенно идет к своей цели. В 2025 году ребенок начал индивидуальные тренировки в бассейне и научился плавать. Дима с инструктором по дайвингу Натальей Семенковой совершил свое первое погружение. Центр по дайвингу, кроме впечатлений, подарил мальчику и небольшие сувениры.
Помимо этого, мальчику и его маме устроили небольшую экскурсию по министерству транспорта РФ. Сотрудники ведомства рассказали о вехах развития транспортной отрасли в России.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.