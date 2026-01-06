Ричмонд
Отключение холодной воды произошло в нескольких районах Ростова

Ряд улиц в Ростове до вечера 6 января остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

6 января в нескольких районах Ростова-на-Дону произошло аварийное отключение холодной воды. Специалисты уже устраняют дефекты, сообщают в компании «Ростовводоканал».

Подача ресурса в краны приостановлена в границах:

— Буденновский — Города Волос — Островского — Лермонтовская;

— Большая Садовая — Театральный — Социалистическая — Крепостной;

— Красных Зорь — Грибоедовский — Нижнебульварная — 7 февраля.

Работы должны завершить до 17 часов, после этого в дома ростовчан вновь поступит водоснабжение.

