«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта из-за погоды 6 января. Подробности озвучили в телеграм-канале государственной организации «Минсктранс».
В организации предупредили минчан и гостей столицы Беларуси о том, что по причине сложных погодных условия общественный транспорт во вторник, 6 января, может ходить с задержками. Указанную информацию просят учитывать в момент поездок.
Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой.
Кроме того, новый троллейбусный маршрут появится в Минске с 8 января.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.
А еще Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».