В Уфе на капремонт закрываются 16 школ

В Уфе приступают к масштабному капитальному ремонту школ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году планируется обновить 16 образовательных учреждений города.
Одну из первых школ — Центр образования № 29 — 6 января посетил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Демонтажные работы здесь начались ещё в декабре и сейчас близки к завершению на двух этажах. В здании, которое не ремонтировалось около 40 лет, уже готовят стены к штукатурным работам.
Как отметил мэр, для ремонта 16 объектов выделено более 1,5 миллиарда рублей. Шесть школ уже начали ремонтировать, после праздников подрядчики приступят к остальным десяти. На время работ около 15 тысяч учеников будут временно распределены в другие школы.
В список на капремонт вошли лицеи № 5, 46, 93, гимназия № 111, центры образования № 29, 40, 76 и школы № 22, 31, 55, 70, 80, 109, 116, 127, 129.