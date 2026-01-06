В Уфе на капремонт закрываются 16 школ

Одну из первых школ — Центр образования № 29 — 6 января посетил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Демонтажные работы здесь начались ещё в декабре и сейчас близки к завершению на двух этажах. В здании, которое не ремонтировалось около 40 лет, уже готовят стены к штукатурным работам.