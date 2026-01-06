Россия не отказалась от плана строительства на «Восточном», заявил Мантуров

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме «Восточный» в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Нет, это не так. В ходе работы по изменению орбиты РОС одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома “Восточный” в рамках реализации проекта», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового модулей — в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 — двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты «Ангара-А5М» и «Союз-2.1б». Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме «Восточный», с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет «Ангара», но есть под другие ракеты тяжёлого класса — под «Протоны», которые сейчас выводятся из эксплуатации.