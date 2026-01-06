В двух районах Петербурга запретят движение с 8 января

Жителей Петербурга предупреждают об ограничении движения транспорта на это неделе. Их введут в Петроградском и Василеостровском районах.
С 8 января по 23 февраля специалисты будут прокладывать инженерные сети в Василеостровском районе. В связи с этим будет ограничено движение по Большому проспекту В. О. от 22-й и 23-й линий В. О. до Клубного переулка.
Объехать участок можно будет по следующим улицам: Косая линия, 24−25-я линии В. О., Масляный канал, 22−23-я линии В. О., набережная Лейтенанта Шмидта, 20−21-я линии В. О., Большой проспект В. О., Детская улица, Средний проспект В. О.
В Петроградском районе с 10 по 11 января в ночное время будут реконструировать водопровод. В этот период запретят движение по проспекту Добролюбова на пересечении с улицей Сперанского. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.