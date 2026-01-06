Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветные мечты двух братьев — Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Тимофей увидел робота-доставщика в музее «Яндекса» и захотел получить его игрушечную копию. Алиханов исполнил его желание, и восьмилетний мальчик получил игрушку в виде ровера — робота-доставщика «Яндекса». Его брат, 11-летний Леонид, мечтал о конструкторе, министр воплотил в жизнь и это новогоднее желание. Ребенок получил конструктор Lego.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.