Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках «Елки желаний»

Алиханов подарил Тимофею и Леониду копию робота-доставщика и конструктор Лего.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветные мечты двух братьев — Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Тимофей увидел робота-доставщика в музее «Яндекса» и захотел получить его игрушечную копию. Алиханов исполнил его желание, и восьмилетний мальчик получил игрушку в виде ровера — робота-доставщика «Яндекса». Его брат, 11-летний Леонид, мечтал о конструкторе, министр воплотил в жизнь и это новогоднее желание. Ребенок получил конструктор Lego.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

