Белоруска выиграла в лотерее бриллиант, но банк его не принял

Белоруска в социальных сетях рассказала, как 15 лет назад смогла выиграть в лотерее «настоящий бриллиант». Ведущие телепередачи говорили, что камень стоит от 100 до 150 долларов. Согласно условиям, бриллиант якобы можно было обменять в Национальном банке Беларуси. Главноеусловие — чтобы коробка оставалась невскрытой. Женщина пошла некоторое время назад в финансовое учреждение, однако бриллиант у нее не приняли.