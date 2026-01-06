Белоруска выиграла в лотерее бриллиант, но банк его не принял. Подробности приводит портал МЛЫН.BY.
Белоруска в социальных сетях рассказала, как 15 лет назад смогла выиграть в лотерее «настоящий бриллиант». Ведущие телепередачи говорили, что камень стоит от 100 до 150 долларов. Согласно условиям, бриллиант якобы можно было обменять в Национальном банке Беларуси. Главноеусловие — чтобы коробка оставалась невскрытой. Женщина пошла некоторое время назад в финансовое учреждение, однако бриллиант у нее не приняли.
«Сказали, что это не тот камень, который они принимают», — отметила белоруска.
Женщина шутит и задается вопросом, был ли это бриллиант. Пока она спрятала выигрыш в шкаф.
