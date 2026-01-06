Нижегородских туристов призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу

Такое предупреждение опубликовано 5 января в Telegram-канале ДСКЦ МИД России, напоминает 360.ru.
Причиной стали вооружённые действия со стороны США против Венесуэлы, а также сохраняющаяся угроза повторных атак. В этой связи российский МИД призвал американские власти освободить президента Николаса Мадуро и перейти к мирному урегулированию ситуации через дипломатические каналы.
По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, в результате действий США погибли сотрудники службы безопасности Мадуро. Он также сообщил, что национальный парламент страны возобновит работу в обычном режиме с 5 января.
В свою очередь, Министерство экономического развития России рекомендовало туроператорам и туристическим агентствам временно приостановить продажу туров в Венесуэлу. Как пояснили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), эта мера направлена на снижение рисков и обеспечение безопасности российских туристов. Турбизнесу советуют учитывать текущую обстановку при формировании туристических предложений.
Ранее журналист Нижегородского областного информационного центра Татьяна Чинякова вернулась из Венесуэлы и рассказала, что там происходит на самом деле, готовятся ли жители к войне.