Нижегородских туристов призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу

Посольство России в Каракасе настоятельно рекомендует гражданам РФ не посещать Венесуэлу без крайней необходимости.

Источник: Нижегородская правда

Такое предупреждение опубликовано 5 января в Telegram-канале ДСКЦ МИД России, напоминает 360.ru.

Причиной стали вооружённые действия со стороны США против Венесуэлы, а также сохраняющаяся угроза повторных атак. В этой связи российский МИД призвал американские власти освободить президента Николаса Мадуро и перейти к мирному урегулированию ситуации через дипломатические каналы.

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, в результате действий США погибли сотрудники службы безопасности Мадуро. Он также сообщил, что национальный парламент страны возобновит работу в обычном режиме с 5 января.

В свою очередь, Министерство экономического развития России рекомендовало туроператорам и туристическим агентствам временно приостановить продажу туров в Венесуэлу. Как пояснили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), эта мера направлена на снижение рисков и обеспечение безопасности российских туристов. Турбизнесу советуют учитывать текущую обстановку при формировании туристических предложений.

Ранее журналист Нижегородского областного информационного центра Татьяна Чинякова вернулась из Венесуэлы и рассказала, что там происходит на самом деле, готовятся ли жители к войне.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше