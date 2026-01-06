В Севастополе в Рождественскую ночь продлят время работы транспорта

«В праздничную ночь городской транспорт будет ходить до 4 часов утра, а в “Новый Херсонес” по традиции можно будет добраться на бесплатных экспресс-шаттлах», — уточнил глава города.
По его словам, продлят работу 10 маршрутов троллейбусов, автобусов и катерного сообщения, которые связывают отдаленные районы города с центральной частью Севастополя и основными храмами. С их списком можно ознакомиться в социальных сетях губернатора.
Кроме того, Развожаев добавил, что от СОК имени 200-летия Севастополя до музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» будут курироваться бесплатные экспресс-шаттлы.
«Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января с 11:00 до 21:00», — добавил глава региона.
Губернатор также настоятельно рекомендует всем автомобилистам оставить личный транспорт на парковке СОК имени 200-летия Севастополя и воспользоваться бесплатным трансфером до «Нового Херсонеса», чтобы избежать перегрузки улиц Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древней.