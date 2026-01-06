Ричмонд
Белорусы раскупили за три часа билеты на самого высокооплачиваемого артиста РФ

Белорусы всего за три часа раскупили билеты на концерт популярного российского артиста.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы раскупили за три часа билеты на самого высокооплачиваемого артиста России. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.

В социальных сетях белорусы обсуждают, что билеты на концерт российского артиста Вани Дмитриенко, который состоится в Минске 24 апреля во Дворце спорта, билеты были разобраны за три часа. Когда был объявлен дополнительный концерт на 25 апреля, то все сидячие места выкупили еще быстрее — за 40 минут.

Напомним, российский певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в стране в 2025 году.

Кстати, в третьей части «Аватара», который собрал уже больше миллиарда долларов, сыграла актриса с белорусскими корнями Бэйли Басс.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.

А еще МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой.