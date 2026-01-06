Белорусы раскупили за три часа билеты на самого высокооплачиваемого артиста РФ

Белорусы раскупили за три часа билеты на самого высокооплачиваемого артиста России. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
В социальных сетях белорусы обсуждают, что билеты на концерт российского артиста Вани Дмитриенко, который состоится в Минске 24 апреля во Дворце спорта, билеты были разобраны за три часа. Когда был объявлен дополнительный концерт на 25 апреля, то все сидячие места выкупили еще быстрее — за 40 минут.
Напомним, российский певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом в стране в 2025 году.
