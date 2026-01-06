Ричмонд
Больше тысячи ремонтных бригад дежурят в праздники в Ростовской области

1347 ремонтно-восстановительных бригад дежурят на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Больше тысячи бригад задействовали в Ростовской области на праздниках для контроля ситуации в сфере ЖКХ. Об ранее рассказали на оперативном совещании, прошедшем под руководством губернатора Юрия Слюсаря.

На случай возникновения коммунальных аварий сформировали 1347 ремонтно-восстановительных бригад из 4760 человек, подготовили 1362 единицы техники.

Кроме того, электросетевые организации собрали 585 аварийно-восстановительных бригад из 3000 специалистов и 1300 единиц техники.

Напомним, на праздниках в регионе действует запрет на любые плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или света.

