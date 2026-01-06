«Обследована акватория протяженностью 60 километров». МЧС РФ показало, как вертолет МИ-8 ищет белоруску, пропавшую во время айсфлоатинга под Мурманском

В Мурманской области и далее продолжают искать туристку из Беларуси, которую 1 января 2026 года во время группового айсфлоатинга унесло течением реки Тулома от Поморской набережной в Коле в неизвестном направлении.
В понедельник, 5 января, к поискам белоруски привлекли вертолет Ми-8 МЧС России по Мурманской области. Начальник пресс-службы Управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина уточнила, что с начала проведения поисково-спасательных работ пешие группы смогли обследовать более 90 километров береговой линии реки Тулома и Кольского залива.
— 5 января вылетал вертолет Ми-8 МЧС России, с его борта была обследована береговая линия акватории залива и Баренцева моря общей протяжностью 60 километров. К сожалению, на текущий час местонахождение пропавшей не установлено, — обратила внимание Дина Рыгина.
К поискам туристки из Беларуси привлекли и волонтеров. Они рассказали, почему не удается обнаружить женщину, которая была в ярко-оранжевом костюме, заметном на фоне белых берегов и темной воды (подробнее мы писали здесь).
Ранее СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айс-флоатинга белоруски под Мурманском: «Вода парит — ударили морозы за −30».
Кроме того, были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айсфлоатинга под Мурманском. Также обвинение предъявлено организатору айсфлоатинга после пропажи белоруски.
А еще СК РФ раскрыл детали уголовного дела после пропажи белоруски на айсфлоатинге под Мурманском: «Специализированные гидротермокостюмы имеют истекший срок годности».