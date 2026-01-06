Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей предупредили о «снежном армагеддоне»

Тишковец: снежный армагеддон ожидается в столичном регионе в пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Снежный армагеддон» ожидается в столичном регионе в пятницу, в этот день может выпасть до 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Девятого января, в пятницу, жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков, что больше половины месячной нормы», — рассказал агентству Тишковец.

Синоптик отметил, что после этого местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.