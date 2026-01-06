В России создали стандарт для оценки влияния микропластика на климат

Концентрации микропластика в почвах по миру, согласно анализу ученых, варьируются в огромном диапазоне: от 0,03% до 6,7% от массы почвы. Наибольшие уровни загрязнения отмечаются в зонах интенсивного земледелия, например, в китайских агроландшафтах находят от 7 100 до 42 960 частиц на кг почвы. В основу разработки лег анализ более 50 научных работ, опубликованных с 2010 года. «Мы заметили, что размер и форма частиц сильно различаются. Это критично, так как доказано, что мелкие частицы вызывают большее выделение газов, чем крупные. Результаты также противоречивы: в одних работах микропластик стимулирует эмиссию CO и CH, в других — подавляет или не оказывает эффекта. Без единого стандарта сопоставить результаты разных работ практически невозможно», — констатировала Вайнберг.