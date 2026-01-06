В Ростовской области проведут региональный этап конкурса профмастерства

В 2026 году в Ростовской области проведут региональные этапы всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Также глава региона распорядился о создании оргкомитета конкурса. В состав экспертной группы войдут руководители исполнительных органов власти и ведомств.
Лучших из лучших в 2026 году определят в номинациях «Агроном», «Механизатор», «Второй старт» и «Повар». Проверять будут не только теоретические знания, но и практические навыки участников. Соревнования продлятся с 1 апреля по 30 июня.
Победители представят Ростовскую область на федеральном уровне и смогут побороться за главный приз — миллион рублей.
— Соревнования помогают привлечь внимание к востребованным специальностям, повышают престиж рабочих профессий, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее глава Минсоцтруда России Антон Котяков поддержал предложение о том, чтобы донской регион стал столицей конкурса в номинации «Механизатор». В 2027 году Ростов могут сделать столицей для проведения конкурса в номинации «Механизатор».
Ростовская область принимает участие во всероссийском конкурсе профмастерства с 2012 года. На уровне региона отбирают лучших работников без дисциплинарных взысканий, имеющих стаж не менее трех лет. Со стажем работы не менее года рассматривают участников только в номинации «Второй старт».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.