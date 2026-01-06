В Ростовской области проведут региональный этап конкурса профмастерства

Ростовская область принимает участие во всероссийском конкурсе профмастерства с 2012 года. На уровне региона отбирают лучших работников без дисциплинарных взысканий, имеющих стаж не менее трех лет. Со стажем работы не менее года рассматривают участников только в номинации «Второй старт».