Более 86 млрд рублей вложат в развитие медицины в Свердловской области

На развитие здравоохранения в Свердловской области планируется направить 86 млрд рублей в 2026 году. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, в течение всего наступившего года продолжится работа над улучшением медицины в регионе. В 2025 году было построено семь медицинских учреждений. Среди них пять детских поликлиник: в Екатеринбурге, Серове, Арамиле и Березовском. Еще две взрослые, они появились в Реже и Артемовском.
Практически все объекты начали свою работу. Остальные начнут принимать пациентов в начале года, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Также обновляется оборудование в уже действующих больницах и поликлиниках в области, а в деревнях и селах открыты 35 ФАПов, врачебных амбулаторий и пунктов общей врачебной практики.