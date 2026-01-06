Ричмонд
Более 86 млрд рублей вложат в развитие медицины в Свердловской области

Источник: Комсомольская правда

На развитие здравоохранения в Свердловской области планируется направить 86 млрд рублей в 2026 году. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в течение всего наступившего года продолжится работа над улучшением медицины в регионе. В 2025 году было построено семь медицинских учреждений. Среди них пять детских поликлиник: в Екатеринбурге, Серове, Арамиле и Березовском. Еще две взрослые, они появились в Реже и Артемовском.

Практически все объекты начали свою работу. Остальные начнут принимать пациентов в начале года, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Также обновляется оборудование в уже действующих больницах и поликлиниках в области, а в деревнях и селах открыты 35 ФАПов, врачебных амбулаторий и пунктов общей врачебной практики.