Более 86 млрд рублей вложат в развитие медицины в Свердловской области

По его словам, в течение всего наступившего года продолжится работа над улучшением медицины в регионе. В 2025 году было построено семь медицинских учреждений. Среди них пять детских поликлиник: в Екатеринбурге, Серове, Арамиле и Березовском. Еще две взрослые, они появились в Реже и Артемовском.