Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада

В Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб в связи с ожидаемым аномальным снегопадом, который, по прогнозам синоптиков, начнётся уже 7 января.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 76% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Как написал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, за трое суток может выпасть свыше 40 сантиметров снега — это почти месячная норма для января. Градоначальник подчеркнул, что из-за непрерывных осадков расчищенные улицы быстро снова покрываются снегом, поэтому одни и те же участки приходится убирать по несколько раз. По-настоящему заметный эффект от работы дорожников появится только после снижения интенсивности осадков.

Сразу весь снег в таком объеме с дорог не вывезешь, но задача стоит ликвидировать последствия в максимально возможные для такой ситуации короткие сроки. Техника сначала займется основными магистралями, где ходит общественный транспорт, потом перейдет на второстепенные дороги, ДУКи и ТСЖ должны следить за дворовыми территориями. Административно-техническая инспекция тоже переходит на особый режим работы.

отметил Шалабаев

Ранее ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупредило нижегородцев о сильном снегопаде, который начнётся днём 7 января и может продолжиться в ночь на 8 января. Интенсивные осадки ожидаются как в областном центре, так и в отдельных районах региона.