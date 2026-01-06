Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада

Как написал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, за трое суток может выпасть свыше 40 сантиметров снега — это почти месячная норма для января. Градоначальник подчеркнул, что из-за непрерывных осадков расчищенные улицы быстро снова покрываются снегом, поэтому одни и те же участки приходится убирать по несколько раз. По-настоящему заметный эффект от работы дорожников появится только после снижения интенсивности осадков.