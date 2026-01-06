Лукашенко изменил правила приема в вузы и ссузы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 6 января, изменил правила приема в вузы и ссузы в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства подписал указ «О совершенствовании вступительной кампании». Указанный документ направлен на обеспечение равных возможностей абитуриентам в момент поступления в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе.
Указом была создана государственная комиссия по контролю за подготовки и проведения вступительной кампании. Кроме того, был утвержден постоянный состав этой комиссии. Указанная комиссия была наделена полномочиями по контролю за проведением университетских олимпиад, дающих право на льготное поступление в вузы, которые проводят такие олимпиады.
В ее состав вошли представители Совета Республики и Палаты представителей, а также органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций, а главой была назначена заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
Документом также актуализируются отдельные положения правил приема лиц для получения высшего и среднего специального образования. В частности, для поступления в университет на заочную (дистанционную) форму обучения больше не нужно соответствие трудового стажа избранному профилю образования.
Вместе с тем указом были уточнены категории лиц, имеющие льготы при зачислении в учреждения образования в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел (подробнее мы писали здесь).
Также вводится профильное испытание по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Данную дисциплину изучают в 10 и 11 классах вместо «История Беларуси».
