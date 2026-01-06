Митрополит Филарет поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет направил жителям Башкирии рождественское послание. В своём обращении он подчеркнул значимость праздника и призвал «помнить и молиться и о тех, кто в эти дни исполняет свой воинский и гражданский долг, защищая Отечество». Он отметил, что «в это сложное время вера помогает проходить через жизненные невзгоды и испытания».