Митрополит Филарет поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Это один из самых значимых христианских праздников.

Источник: пресс-служба / Уфимская епархия

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет направил жителям Башкирии рождественское послание. В своём обращении он подчеркнул значимость праздника и призвал «помнить и молиться и о тех, кто в эти дни исполняет свой воинский и гражданский долг, защищая Отечество». Он отметил, что «в это сложное время вера помогает проходить через жизненные невзгоды и испытания».

Новым главой Уфимской епархии и Башкортостанский митрополии Филарет стал в конце октября 2025 года в связи с выходом на заслуженный покой митрополита Никона.