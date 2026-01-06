Первые запуски для Российской орбитальной станции перевели с Восточного на Байконур

Научно-энергетический, универсальный узловой и шлюзовой модули Российской орбитальной станции запустят не с космодрома Восточный, а с Байконура. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Также с Байконура будут запускать транспортные пилотируемые корабли «Союз РОС», добавил он.