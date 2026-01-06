Колесо обозрения станет «Красным солнцем» на юге Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершили демонтаж знаменитого колеса обозрения. Сегодня рабочие сняли последнюю опорную колонну. В ближайшие дни конструкцию разберут на более мелкие элементы и перевезут в Красноармейский район, где она обретет новую жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.
Аттракцион ждет масштабная модернизация. Его перекрасят в ярко-красный цвет и назовут «Красное солнце». Подобных аттракционов в мире единицы, один из самых известных находится в японском городе Осака. Все элементы колеса — 40 стрел, ободы и другие детали — очистят и покроют свежей краской.
На новом месте, в створе бульвара Энгельса, уже готовят фундамент под 50-метровый аттракцион. В кабинках установят системы кондиционирования, а само колесо получит современную архитектурную подсветку. Перед открытием специалисты проведут полную проверку и получат государственную регистрацию, которая подтвердит безопасность объекта.
Колесо станет центральной частью нового парка развлечений на юге Волгограда. Кроме него, там появятся и другие популярные аттракционы: «Диско», «Автодром» и «Пиратский корабль». Территорию парка благоустроят, проведут озеленение и установят новую сцену.