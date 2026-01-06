Колесо обозрения станет «Красным солнцем» на юге Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершили демонтаж знаменитого колеса обозрения. Сегодня рабочие сняли последнюю опорную колонну. В ближайшие дни конструкцию разберут на более мелкие элементы и перевезут в Красноармейский район, где она обретет новую жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.