Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесо обозрения станет «Красным солнцем» на юге Волгограда

Знаменитый аттракцион полностью разобрали для переезда и масштабной модернизации.

Источник: ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершили демонтаж знаменитого колеса обозрения. Сегодня рабочие сняли последнюю опорную колонну. В ближайшие дни конструкцию разберут на более мелкие элементы и перевезут в Красноармейский район, где она обретет новую жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.

Аттракцион ждет масштабная модернизация. Его перекрасят в ярко-красный цвет и назовут «Красное солнце». Подобных аттракционов в мире единицы, один из самых известных находится в японском городе Осака. Все элементы колеса — 40 стрел, ободы и другие детали — очистят и покроют свежей краской.

На новом месте, в створе бульвара Энгельса, уже готовят фундамент под 50-метровый аттракцион. В кабинках установят системы кондиционирования, а само колесо получит современную архитектурную подсветку. Перед открытием специалисты проведут полную проверку и получат государственную регистрацию, которая подтвердит безопасность объекта.

Колесо станет центральной частью нового парка развлечений на юге Волгограда. Кроме него, там появятся и другие популярные аттракционы: «Диско», «Автодром» и «Пиратский корабль». Территорию парка благоустроят, проведут озеленение и установят новую сцену.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше