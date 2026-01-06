В Башкирии 14 детей-сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры

Накануне Генпрокуратура России опубликовала сообщение о том, что после вмешательства ведомства 14 детей-сирот из Башкирии получили положенное по закону жилье. Ранее сообщалось, что жители Кугарчинского района республики не могли получить квартиры на протяжении нескольких лет.
Накануне стало известно, что все дети-сироты получили ключи от своих квартир в новостройке в селе Мраково.
— Это стало возможным благодаря работе прокуроров в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — прокомментировали в Генпрокуратуре России 6 января.
