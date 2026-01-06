Минский метрополитен в Рождество будет работать по графику выходного

Согласно выходному графику, первые поезда с конечных станций «Малиновка» и «Уручье» отправятся в 5:32. На минуту позже первые поезда прибудут на станции «Могилевская», «Каменная Горка», «Слуцкий Гостинец» и «Юбилейная площадь».
Последние поезда до закрытия метро на станциях «Слуцкий Гостинец» и «Юбилейная площадь» отправятся в 0:42. В 00:44 последний состав уйдет со станции «Могилевская». От конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Каменная Горка» последний поезд уедет в 0:45.
Интервалы движения поездов в выходные дни на Московской линии составят от 5,5 до 15 минут. На Автозаводской ждать поезда придется от 6 до 16 минут. Самое долгое ожидание — на Зеленолужской линии (от 7 до 17 минут).
Отмечается, что на станции «Немига» с 11 до 23 часов будут работать четыре кассы.