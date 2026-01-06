В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах

«Я предлагаю законодательно закрепить обязанность по оснащению автоматической пожарной сигнализацией всех многоквартирных домов, независимо от года постройки и этажности», — сказал Панеш РИА Новости.
Он отметил, что необходимо устранить системный пробел в безопасности российских городов.
Депутат рассказал, что существующие нормативы обязывают устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию в основном в домах высотой более 28 метров (примерно с девяти этажей), а также в офисных и общественных зданиях.
«Однако тысячи домов меньшей этажности по всей стране часто остаются без этой важной системы раннего оповещения, что ставит под угрозу жизни людей. Этот перекос в правилах, когда безопасность в учреждениях гарантирована, а в обычных жилых подъездах — нет, должен быть исправлен», — добавил Панеш.
В первую очередь, по его словам, речь идет об установке датчиков в общих помещениях — на лестничных клетках, в подъездах, холлах, а также в лифтах.
При этом, как уточнил политик, для уже существующих домов необходимо предусмотреть поэтапный механизм реализации, а решение об установке и источниках финансирования должно приниматься на общем собрании собственников помещений в доме.
«Для новых домов, сдающихся после 2021 года, такое требование уже действует, но его соблюдение требует строгого контроля. Мы должны защитить людей там, где они живут», — считает Панеш.
Парламентарий добавил, что современные технические решения, такие как надежные беспроводные системы, позволяют реализовать эту задачу с минимальными затратами на монтаж и обслуживание, и каждый человек, услышав звук тревоги в своем подъезде, должен получить шанс на спасение, а не догадываться о беде по запаху дыма из-под двери соседа.
«Установка сигнализации в подъездах — это базовый и необходимый шаг для сохранения жизней», — подытожил он.