Из молдавских магазинов отзывают партию детского питания: В смеси может содержатся опасный токсин — родителей убедительно просят не кормить детей этими продуктами

Причиной отзыва стало возможное присутствие в продукции цереулида — токсина, который может вырабатываться бактерией Bacillus cereus. Проблема возникла из-за несоответствия стандартам одного из ингредиентов, полученного от внешнего поставщика. В компании заверили, что использование этого компонента уже прекращено. На данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая проблем со здоровьем, связанных с употреблением данных продуктов, однако компания действует на опережение.