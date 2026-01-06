Из молдавских магазинов отзывают партию детского питания: В смеси может содержатся опасный токсин — родителей убедительно просят не кормить детей этими продуктами

Компания Nestlé SRL объявила о добровольном отзыве ограниченного количества детских молочных смесей в качестве меры предосторожности. Производитель принял это решение в сотрудничестве с местными властями.
Причиной отзыва стало возможное присутствие в продукции цереулида — токсина, который может вырабатываться бактерией Bacillus cereus. Проблема возникла из-за несоответствия стандартам одного из ингредиентов, полученного от внешнего поставщика. В компании заверили, что использование этого компонента уже прекращено. На данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая проблем со здоровьем, связанных с употреблением данных продуктов, однако компания действует на опережение.
Под отзыв попали конкретные наименования и партии товаров. Речь идет о смеси NAN 1 Optipro (800 г) из лотов № 51180346AD (годен до 30.04.2027) и № 51560346AE (годен до 30.06.2027). Также изымаются NAN 1 SUPREMEPRO (800 г, лот № 51710742F2, до 30.06.2027) и NAN 2 SUPREMEPRO (800 г, лот № 51230742F2, до 31.05.2027).
Кроме того, проверка касается линейки для комфортного пищеварения: NAN 1 EXPERTPRO Total Confort (800 г, лоты № 51250742F3 до 30.11.2026 и № 51560742F1 до 31.12.2026) и NAN 2 EXPERTPRO Total Confort (800 г, лоты № 51250742F2 и № 51560742F3, оба годны до 30.11.2026). Также в список включен NESTOGEN 1 (1 кг, лот № 51560346BA, годен до 31.12.2026). Номер партии и дату истечения срока годности можно найти на дне банки.
Родителей, купивших эти продукты, убедительно просят не давать их детям. Смеси из указанных партий можно вернуть в магазины, где они были приобретены, для получения полного возврата средств. Для дополнительных вопросов работает телефонная линия 068894858 (с понедельника по пятницу, 09:00 — 18:00) и электронная почта info.nestle@gw.md.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).
Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.
Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).
Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.
А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).