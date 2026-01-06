В ДТП под Омском пострадал двухлетний ребенок

6 января 2026 года в 07:40 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 25-м километре автодороги Омск — Красноярка.
По предварительным данным, 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ниссаном», за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения.
В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров «Ниссана» — мужчина 1986 года рождения, женщина 1997 года рождения и двухлетняя девочка (2023 г. р.). Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются в ходе доследственной проверки.