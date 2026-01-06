Синоптики сказали про −14 и снег на православное Рождество 7 января в Беларуси

В среду, 7 января, когда православные верующие празднуют Рождество (мы собрали, что можно и нельзя делать на праздник), за погоду в стране будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются на фоне области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен снег. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.