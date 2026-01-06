Ричмонд
+3°
туман
Синоптики сказали про −14 и снег на православное Рождество 7 января в Беларуси

Морозы до −14 градусов и снег прогнозируются в Беларуси на 7 января на Рождество.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про −14 и снег на православное Рождество 7 января в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В среду, 7 января, когда православные верующие празднуют Рождество (мы собрали, что можно и нельзя делать на праздник), за погоду в стране будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются на фоне области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен снег. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер окажется слабый неустойчивый. Температура воздуха ночью окажется от −5 до −10 градусов, а при прояснениях будет от −11 до −14 градусов. Днем прогнозируется от −3 до −8 градусов.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.

Тем временем Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».

Кроме того, Минстройархитектуры сказало, что более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси.