Синоптики сказали про −14 и снег на православное Рождество 7 января в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В среду, 7 января, когда православные верующие празднуют Рождество (мы собрали, что можно и нельзя делать на праздник), за погоду в стране будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются на фоне области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен снег. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется слабый неустойчивый. Температура воздуха ночью окажется от −5 до −10 градусов, а при прояснениях будет от −11 до −14 градусов. Днем прогнозируется от −3 до −8 градусов.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.
Тем временем Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».
